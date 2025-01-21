機場偵破兩毒案拘3男　揭行李箱拉鏈下藏920萬元K仔

海關偵破兩宗航空旅客行李藏毒案，一共檢獲約20公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，市值約920萬港元，並拘捕3名男子。

第一宗案件發生於前日(19日)，海關機場科人員在香港國際機場截查一名由馬來西亞吉隆坡飛抵本港的男子，當關員利用X光機檢查其寄艙行李時，發現影像有可疑，於是進行更深入檢查，結果發現該行李箱內部的拉鏈下，藏有9包以錫紙及碳紙包裹、共重約6公斤的懷疑K仔，隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子。

第二宗案件於昨日(20日)偵破，2名男旅客從瑞士蘇黎世飛抵本港，關員檢查他們的寄艙行李，同樣在行李箱內部拉鏈下，搜出28個以錫紙及碳紙覆蓋的密實袋，內藏約14公斤懷疑K仔，當場拘捕2人。

首宗案件的被捕人士是29歲外籍男子，報稱學生，懷疑收取5,000港元報酬運送懷疑K仔，他已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(22日)在西九龍法院提堂；第二宗案件的被捕人士分別為31歲及41歲的本地人，分別報任地盤工人和船長，其中一人報稱收取3萬港元報酬，另一人則聲稱未收取任何報酬。案件仍在調查中。

海關表示，將會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。