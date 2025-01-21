殺人後與韓女結婚潛逃仁川　華漢判死被處決

山東省煙台市男子王某富1987年與兩名同村村民因起屋產生糾紛，持刀捅死兩人。他作案後潛逃多地34年，期間偽造身份並與一名韓籍女子登記結婚，騙取赴韓簽證並匿藏於仁川市。他2021年被押解回國受審，以故意殺人罪判處死刑。死者家屬委託的律師周一（20日）透露，王某富已於當天上午被煙台市中級人民法院執行死刑。

法院一審認定，王某富與兩名被害人均為山東省煙台市皂戶頭村村民，1987年11月11日因糾紛發生爭執並廝打，兩名被害人被王某富用單刃尖刀刺破內臟，致急性失血性休克死亡。 王某富潛逃至北京市，以化名「龐偉」的身份在寧夏海原縣非法辦理戶籍並獲取戶口遷移證，2003年6月將戶籍遷移至河北省高碑店市並辦理居民身份證。他2007年1月利用虛假證明文件與韓籍女子結婚，隱瞞真實身份和犯罪事實，偽造親屬關係證明騙取簽證。他2009年6月以「龐偉」的身份首次出境赴韓，分別在2012年和2016年往返韓中各一次，最後一次出境時間為2016年9月17日。

王某富2021年7月8日被公安人員押解回國，並於當日被刑事拘留。案件一審以故意殺人罪判處他死刑，剝奪政治權利終身；以偷越國（邊）境罪判處他有期徒刑6個月，並處罰金5,000元人民幣（約5,320港元）。宣判後他提出上訴，但遭二審駁回，維持原判。