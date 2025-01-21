博愛昇平村納新界北優先發展區　發展局稱會探討延長營運期

位於打鼓嶺、去年8月中入伙的過渡房屋項目「博愛昇平村」所在的土地，近日被納入新界北新市鎮的「優先發展區」。有意見質疑，政府在發展區的土地規劃忽略在地用途的延續性，發展局表示，提出的規劃考慮前後一致，又說營運機構已知悉用地只作短期用途。

發展局在社交平台表示，「博愛昇平村」本身計劃透過善用短期閒置的土地，為有需要的人士提供短期居所，營運機構也清楚知悉用地只作短期用途，當相關用地需落實長遠發展時，營運機構會配合適時交還用地予政府。

博愛昇平村項目當年獲政府撥款資助興建時，政府已經表明土地用作過渡性房屋屬短期用途，當時預期至少5年的營運期，由於新建的過渡房屋項目均採用「組裝合成」建築法建造，項目的建築組件亦可拆卸及重用。

政府需要因應新界北新市鎮的總體規劃，為該幅土地建議長遠用途，根據初步發展建議，博愛昇平村位於「優先發展區」預留作住宅用途的範圍內，有關發展將支援毗鄰的大學教育城，為師生提供大學教育城宿舍設施以外的住宿選項，以及所需的社區設施。

發展局重申「博愛昇平村」會按原定計劃營運至少5年至2029年8月中，面積超過200公頃的新界北新市鎮「優先發展區」會分階段發展，視乎工程設計與大學城的發展時間表等進展，局方有空間探討2029年8月中後延長「博愛昇平村」營運期，或分階段交還用地的可能性，並指會與房屋局聯繫。