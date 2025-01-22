青少年自殺求助三年間升近40%　防止自殺會：料今年亦會上升

本港青少年自殺個案連年上升，香港撒瑪利亞防止自殺會截至去年首10個月的統計顯示，19歲以下的求助個案有241宗，均被評估為中高危個案。該會「24小時情緒支援熱線」去年更接獲共17,340宗來電，其中11,937宗有求助，按年上升約1322宗。該會總幹事陳曉園預料，今年相關求助料會繼續上升，因為自殺通常與經濟及社會等有關，當環球經濟差：「我哋都會有一個心理準備，自殺率係會上升」。

陳曉園表示，該會去年9月29日開設朋友專線「同理frd ‧ 陪你聽」，至同年12月31日，專線的來電及WhatsApp共接獲198個求助，當中有25個案開啟了「成為自殺危機」的介入機制；而該會的自殺危機處理中心於去年共處理了303個19歲以下自殺危機個案。

根據香港自殺報道資料庫的統計，去年本港有1131宗自殺及企圖自殺個案，當中5至14歲企圖自殺和自殺身亡，去年至少有26宗、15至24歲去年則有至少77宗。

陳曉園，近年19歲以下人士的求助個案持續上升，2022年有175宗，2023年急升至217宗，去年首10個月，求助再升至241宗，以上求助者均被評估為中至高危的個案，相關人士不單有死的念頭，而且已不是第一次萌生死念，據自殺危機者的分類，相關人士除了有具體的自盡想法外，可能開展了準備自殺的籌備工作等。

陳介紹，該會對自殺危機的介入個案一般分兩類，一是有自殺意念的人，通常是中至高度自殺危機；二是關顧者，即事主的家人有自殺意念，去年該會有1500宗個案需啟動「成為自殺危機」的介入機制，在接到有自殺危機者的求助個案後，首七天時間很重要，該會職員會與求助者作密集式接觸。

政府近年入不敷支，削開支的其中一刀是斬向社福機構發放的整筆過撥款，陳曉園表示，防止自殺會每年獲政府資助約1500萬港元，薪金佔了九成，該會的輔導服務很密集式，目前人手不足應付工作量，「呢幾年面對移民潮，走咗唔少社工」，做輔導的專注力要很高，直言要有優厚的待遇，才可以留到同事。她直言，近年自殺問題嚴重，「我哋唔能推個案，同時都唔想推」，希望當局正視防止自殺會服務的需要性和必要性。