東方日報A1：屈豬仔逾期居留　唔畀返港泰荒謬

近30名港人半年內被誘至東南亞國家的詐騙園區遭禁錮及迫令行騙，但有港人才脫虎穴，又被泰國指「逾期居留」遭扣留。一名29歲、已在緬甸詐騙園區遭禁錮4個月的港人，周一（20日）獲安排離開緬甸，但轉抵泰國後又失去自由，據協助受害人家屬的前區議員余德寶透露，該名港人被指逾期居留，需繳交罰款，要在當地拘留一個星期，其家屬形容消息如「晴天霹靂」，希望內地及本港當局與泰國政府協商，令家人可以盡快回港。港府則稱，已派遣專責組飛往泰國，會和泰國有關當局、中國駐泰國使館和香港政府駐當地的經貿辦一起盡力協助及營救，目標是盡快將該名港人帶回香港。

剛離開緬甸詐騙園區的29歲港男，昨日已安全抵達泰國。余德寶表示，該個案是泰國政府向緬甸施壓，促使緬甸軍人進入詐騙園區尋人。據其親友收到當地警方及協助的民間團體最新通知，他因逾期居留，需繳交罰款，並要在當地拘留一星期，其後再移送曼谷拘留中心，可能要拘留長達兩星期，整個流程預計約需一個月。

余續指，暫未掌握對方是否有受傷。至於其他被禁錮的港人家屬知悉事件後則感到鼓舞，期望中央政府、特區政府向泰國給予更多的動力，讓泰國、緬甸感受到壓力，繼而迫使園區放人。

對於有指泰國以「逾期居留」原因扣留港人，港府昨早派出專責組飛往泰國。官員指，會向該名港人提供幫助，目標是盡快將他帶回香港。至於相關禁錮求助案件，該官員表示，已有17位受害人返回香港、10位正積極營救、最後一位正在泰國。

今次事件另有一個小插曲，政府官員昨日表示，留意到最近有人士協助港人，感謝該人士提供心理協助，但亦指如果任何人在未知當局全盤部署下，就將事主家屬所講的事情向外發放，「對於一些還未能獲得營救的人士來說，未必是一件好事。」余德寶稍後在社交平台回應，「感謝向我求助家屬的信任，我和求助家屬一直都很小心資訊的發放，並以受困港人的安全為首要考慮。」

另外，自去年8月以來，28名港人被困詐騙園區，至今還有10人未獲自由，對於詐騙園區的情況，余德寶引述家屬指，緬甸政府有一份名單，今次事件獲釋的港人「榜上有名」，形容其獲釋情況「有啲似王星事件」。至於港人名單一事，政府則指，赴泰的專責組會和泰國當局展開很多的情報交流和聯繫。

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