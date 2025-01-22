青年考大學壓力大　揼身份證買氦氣尋死

香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心主任韋賽姬，在防止自殺會任職約15年，她憶述一個深刻的求助個案，指有青年因為背負著要考入大學期望和家庭的問題，他感到學業壓力愈來愈大，「大到想自殺」，他扔棄自己的身份證明文件，然後買了兩罐氦氣，準備在家中結束生命。她表示，我們每個人會遇到不開心，每個人都有機會閃過「死」的念頭，但認為不要將它當成一個「洪水猛獸」，自己要先冷靜，若自己的知識或者能力無法處理，可以找如防止自殺會等專業機構幫忙。

韋賽姬表示，首次見到該名青年來到機構求助的時候，那時候是大熱天時，但他卻穿著一件長袖衣服，後來得知他穿長袖衣服是想遮蓋手臂「佢嘅手好多痕」。該名青年稱，鎅手是因為感到很大壓力，所以需要穿長袖衣服遮蓋，不想讓別人知道他有自殘或自殺的念頭，加上為了掩飾手臂上的傷痕，會用滾水去「淋自己嘅手」，然後再用燙斗燙傷自己的手，令到他的手看似是意外造成，韋隨後有向該名青年的媽媽分享親子溝通的方法。

韋姑娘指在大約數個星期後，收到該名青年的來電，他在電話中表示已經扔棄身份證和銀包等重要物品，還買了兩罐氦氣，當時其中一罐已開，話「想試一下氦氣嘅感覺」，韋稱當刻已緊急出隊，上門探訪青年，有見他關上房門準備自殺，在經過長時間勸導後，他願意交出兩罐氦氣。

她稱該名青年事後說出他其實很害怕死亡，「佢儲緊勇氣」，所以其實「害怕死」也是一個保護因素，之後該名青年看精神科醫生，確診中度至嚴重抑鬱症，需要服藥和進行心理輔導，在他的情緒慢慢穩定後回到正軌，並順利考上大學。