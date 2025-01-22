防止自殺會熱線去年接逾1.7萬宗求助　接獲241宗19歲以下中高危個案

本港青年自殺率有上升趨勢。香港自殺報道資料庫顯示，去年有1,131宗自殺及企圖自殺個案，當中5至14歲企圖自殺和自殺身亡，去年至少有26宗、15至24歲去年則有至少77宗。香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事陳曉園接受本報訪問時表示，機構於去年首10個月，19歲以下的求助個案升至241宗，均被評估為中高危個案；香港撒瑪利亞防止自殺會的「24小時情緒支援熱線」去年共接獲17,340宗個案，其中11,937宗為求助個案，按年上升約1,322宗。她指預料今年自殺數字會繼續上升，認為自殺通常與經濟社會地位有關，尤其當環球經濟差，「我哋都會有一個心理準備，其實自殺率係會上升」。

香港撒瑪利亞防止自殺會的「24小時情緒支援熱線」去年共接獲17,340宗個案，其中11,937宗為求助個案，按年上升約1,322宗；朋友專線「同理frd ‧ 陪你聽」去年9月29日開設，至去年12月31日，電話連WhatsApp共接獲198個求助來電，當中有25個案開啟了成為自殺危機介入個案。而自殺危機處理中心於去年共處理了303個19歲以下自殺危機個案。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事陳曉園表示，在求助者的年齡分佈方面，雖然有三分一的求助者為60歲或以上長者，但同時不能忽略近年青年求助數字升高，由2022至2024年期間，19歲以下的求助個案數字正急增，在2022年有175宗來自19歲以下，在2023年有217宗，直言「已經有大幅嘅增長」，而去年首10個月求助數字更升至241宗，故「求助個案都係多」，以上求助者均被評估為中至高危的個案。她解釋那些求助者不單止有「死嘅念頭，而呢個念頭唔係第一次出現，生活令佢有好大嘅壓迫感，令他覺得無法克服」。她稱自殺危機者除了有具體的想法外，可能開展了準備自殺的籌備工作等。

陳曉園表示，自殺危機介入個案有兩類，一是有自殺意念的人，通常是中至高度自殺危機；二是關顧者，其家人有自殺意念，她指去年逾1,500宗開啟了成為自殺危機介入個案，在接到有自殺危機者的求助個案後，首7天的時間很重要，會與他有密集式的接觸，相信人有求生意欲，希望透過介入輔導穩定他的情緒，幫他建立一個安全網，重建他的生命和現實世界的連結，降低他尋死的意慾，她又稱自殺的原因是綜合性的，在危機介入的6至8個星期中，「佢嘅危機慢慢跌落黎嘅時候，再去搵佢嘅根源問題」，之後就求助者的核心問題轉介至相關機構。

提到如何評估介入工作的成效。陳曉園指，為自殺危機者提供緊急的介入服務，當中是需要有經驗的社工去判斷，亦會有危機輔導員、督導、中心主任等，防止自殺會定期召開會議討論個案等，有時會邀請精神科醫生或者臨床心理學家等參與會議，他們會給予很多意見去處理比較複雜的個案，同時會增加同事的醫學知識。

近年政府庫房入不敷支，政府削開支的其中一刀是斬向社福機構發放的整筆過撥款，陳曉園表示防止自殺會每年獲政府資助約1,500萬港元，薪金佔了9成，防止自殺會的輔導服務很密集式，目前人手不足應付工作量，「呢幾年面對移民潮，走咗唔少社工」，做輔導的專注力要很高，因此要有優厚待遇，才可以留到同事。

她又稱防止自殺會處於一個很被動的服務，「我哋唔哂做宣傳都會有好多參加者」，隨着社會的氣氛，自殺率呈現上升趨勢，「我哋又唔能推個案，同時都唔想推」，故希望當局正視防止自殺會服務的需要性和必要性。