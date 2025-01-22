旅發局年初一新春花車巡遊　港隊奧運跳繩代表本地街舞冠軍同場獻技

農曆新年將至，由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的新春花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」將於下周三、大年初一(29日)在尖沙咀登場，為連串賀歲盛事打響頭炮。當晚將有9架花車及46隊環球表演隊伍參與，表演陣容更勝去年。當中本地表演隊伍正積極準備，包括曾多次參與匯演的中國香港跳繩總會，以及兩獲世界舞蹈大賽香港站冠軍的本地舞團Chestroll Dance Crew。

兩港隊代表「跳入」尖沙咀 帶動全城跳出活力

跳繩表演是新春花車巡遊的亮點之一，旅發局今年繼續引入跳繩表演，邀請24位現役或前港隊跳繩代表，以及11位來自美國、法國、澳洲和日本等地的頂級跳繩健兒獻技。其中，兩名港隊跳繩代表李俊明及何卓錡，曾獲邀參與2024巴黎奧運，在巴黎鐵塔前的協和廣場向觀眾獻技。跳繩經驗約15年的李俊明首次參與新春匯演，他將在擅長的花式跳繩融入繞繩及翻騰元素，包括將體操動作「湯馬斯盤旋」加入表演，並將重現曾於巴黎奧運表演的「過隧道」招式。他期望透過在花車巡遊的表演，「擺脫大眾認爲跳繩沉悶單一的固有形象。」

另一港隊代表何卓錡去年曾參加匯演，她希望今年演出變得更「熱血」，將巴黎奧運經驗及技巧帶到尖沙咀街頭，讓觀眾了解到跳繩表演亦可極具觀賞價值。她今年將在匯演中展示舞蹈交互繩，即糅合街舞及跳繩的新派跳繩項目。舞蹈交互繩講求節奏感，把對應節奏舞蹈動作融入跳繩，套路千變萬化，考驗運動員反應，提升表演觀賞性。何卓錡期待再次參與盛事，直言喜歡匯演的現場氣氛，可與沿巡遊路線爲表演隊伍打氣的觀眾即時互動，「如同演唱會，而我們則以傾力演出回饋觀眾。」

中國香港跳繩總會同時邀請來自四大洲的頂尖跳繩高手匯聚香港獻技，包括擁有72項世界冠軍的澳洲跳繩高手、中國首席女跳繩運動員及世界紀錄保持者。 負責帶隊的中國香港跳繩總會主席黃婷（Tina）說：「我們最近經常説人人皆可成爲旅遊大使，其實運動員也可擔當這角色。運動員代表香港到世界各地表演比賽，正正能宣傳香港的活力。這次我們作爲東道主，邀請了從未踏足香港或亞洲的選手來港體驗，相信也能協助推廣香港旅遊。」

成立 6 年港舞圑屢獲大獎 首度參與勢獻活力表演

另一本地隊伍、首次參演的舞團Chestroll Dance Crew，曾兩次獲得世界舞蹈大賽香港站冠軍，去年亦獲韓國HARU Competition冠軍。舞團總監兼排舞師黃晉洋介紹，是次表演涵蓋非洲流行舞、Krumping、Urban Choreo等多個舞種，並以水為題，突顯成員連貫流暢的「水系」質感編舞，更會重現在韓國比賽時奪冠的舞技，包括舞者以肢體動作合組「花船」，配合匯演以花車為特色，寓意成員踏上舞台演出的旅途。黃晉洋又指，花車巡遊演出場地大，25位成員須投放更多能量填滿舞台，將原有表演濃縮成1分45秒的精華，甚具挑戰性。

旅發局推新春攻略 聯乘香港許願節延續新春熱鬧氣氛

此外，旅發局今年將與「香港許願節」聯乘，市民可於本月30至下月13日新春期間，於大埔林村許願廣場可觀賞多部花車，以及於初二（30日）及初三（31日）欣賞多隊「新春國際匯演之夜」內地及國際表演隊伍的「升級版」表演。旅發局亦為旅客提供新春旅遊攻略，官方網站推出一站式新春節慶專頁，搜羅多個城中新春慶祝活動，包括年宵市場、初一新春國際匯演、初二賀歲煙花、初三農曆新年賽馬日、初四賀歲盃、廟宇參拜祈福、熱門景點新春活動等，讓旅客更全面體驗香港節慶文化。