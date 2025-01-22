英外相上周會見被通緝4港人　鍾劍華：感覺為了拍照

港府在去年平安夜向6名海外港人懸紅各100萬港元通緝，英國外交大臣林德偉、外交部政務次官衞倩婷等，上周三（15日）在英國外交部接見其中4人，包括理工大學前助理教授鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶和張晞晴。這是英方首度派出外相接見受影響人士，而今次會面長達約1小時，衞倩婷坐足全程，而林德偉則逗留約10至15分鐘，鍾劍華形容今次會面感到像為了拍照。

外媒報道衞倩婷昨日(21日)在社交媒體貼文，指英國把香港社群的安全放在第一位，她指與英國外相林德偉上個星期會見最近被香港通緝的人的時候，已經明確表示了這一點，又說「外國政府試圖脅迫、恐嚇或傷害海外批評人士的行為是不可接受的。」

鍾翰林對外媒指感到這次會面是為了拍照，劉珈汶就認為本身對會面沒有太大期望，但這是第一次林德偉親自會見被通緝者並聽取他們的意見，表示會跟進他們提出的建議，她認為這是好的開始。張晞晴亦指欣賞英國政府終於和他們見面，正面聽取香港人遇到跨境鎮壓的經歷。鍾劍華指英方在會上問他們，哪一個國家應對跨境鎮壓方法比較好。他反問「為甚麼英國不去想想發展一套最好的應對方法呢？但她也沒有答我。」事後他說：「回應都係行貨冇新意」。

外媒引述劉珈汶表示，會上有提到香港駐倫敦經貿辦的地位、中國計劃興建「超級大使館」的計劃，以及會否制裁官員的問題，又指雖然不認為英國政府會在短期內採取這些強硬措施，但需要繼續推動。鍾翰林則提及其身份問題，指他到英國後申請政治庇護等候一年未有消息，由於被通緝一段時間後，港府會取消他們的特區護照，因此希望加快審批程序。

張晞晴指有提出在會面後跟進保護被通緝港人的計劃，與她以家人受養人身份、以香港特區護照身處英國的簽證問題，但當局暫時未有回覆。她說：「希望他們能夠盡快回覆，因為後續的行動才是重點，不是打完卡就了事。」