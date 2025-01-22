參考各大城市做法　廣州將土狗移出禁養名錄

廣東省廣州市公安局發布消息，該局與廣州市農業農村局周一（20日）發布《關於廣州市一般管理區實行圈養和嚴格管理區禁止飼養、銷售、繁殖的危險犬標準及品種的通告》，周二（21日）起施行，有效期5年。通告內容顯示，中華田園犬（又稱土狗）已正式被移出危險犬種類名錄。

上述通告的政策解讀文章指出，新通告實體內容與舊通告基本保持一致。其中危險犬的具體品種認定條款，包括35種烈性犬具體品種、1項體形認定條款及1項部門認定條款，主要是將常見的格鬥犬只和因其品種特性容易攻擊人類的犬隻等烈性犬列為危險犬，同時參考國內外大中城市一些規定，並充分考慮到廣州的實際情況，將體高（站立時從肩部最高點到地面的距離）超過71厘米或以上的犬隻也納入危險犬範圍。

不過，新通告充分吸收近年市民提出修改廣州市危險犬名錄的意見建議，結合專家調研情況和警情數據統計分析，並參考北京、上海等大城市及省內深圳、佛山、東莞等城市發布的禁養犬或危險犬名錄均無中華田園犬，故將新通告中第二條第36項的中華田園犬移出在廣州市一般管理區實行圈養和嚴格管理區禁止飼養、銷售、繁殖的危險犬種類名錄。