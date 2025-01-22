疫後84貴賓訪港開支逾300萬　沒回應有否為身份敏感者訂措施

為使香港以外地區人士了解本港的最新發展，政府的「貴賓訪港計劃」在過去3個年度，截至去年底共接待了84個訪客，涉及開支303.4萬港元，但對於部分行業領袖因其身份有一定敏感性不便接受政府贊助及邀請，政府沒回應有否制訂措施以促進本港與國際之間的民間交流。

民政及青年事務局局長麥美娟回覆議員葉劉淑儀的書面質詢，重申「貴賓訪港計劃」旨在邀請香港以外地區人士，如政商界領袖、行業翹楚、智庫成員、意見領袖和學者等具影響力人士到訪香港，親身了解本港最新發展、機遇和優勢,把真實的香港好故事「帶回家」。

政府在擬定邀請人選時會參考國家當前的發展策略和特區政府施政重點，包括「一帶一路」倡議、香港在「十四五」規劃下的「八大中心」定位，以及特區政府銳意拓展的新興市場如中東和東盟等，通過計劃針對性邀請相關地區國家和範疇的人士訪港，以擴大香港的朋友圈，開拓並深化交流合作。

當局指「貴賓訪港計劃」所涉開支從政府新聞處的年度撥款支付。2020/21至2021/23年度這3年間因受2019冠狀病毒病疫情影響，首2年並無貴賓在該計劃下訪港，而第3年則有兩名訪客，有關開支約為3.4萬港元；2023/24年度有39名訪客來港，有關開支約為190萬港元；2024/25度(至2024年12月底)有43名訪客來港，有關開支約為110萬港元，又指這些訪客來自內地、非洲、美洲、亞洲、歐洲、中東和大洋洲,涉及的界別包括政府、商界、學術、藝術文化、創新科技、國際/區域組織和智庫等。

對於訪客增長，當局認為可見「貴賓訪港計劃」能有效「請客來」，有助拓展香港的國際聯繫，政府會繼續用好這個計劃，對外宣傳推廣香港的優勢。

至於葉劉問及鑑於有意見認為部分行業領袖因為其身份具一定政治敏感性，不便接受政府贊助及邀請，政府有否制訂措施以促進香港與國際的民間交流；如有，詳情及成效為何；如否，原因為何？當局僅回覆指政府現時透過「貴賓訪港計劃」以及其他不同的措施，促進與世界各地不同持份者的交流。相關政策局會繼續按照其政策目標，深化與持份者的交流和合作。