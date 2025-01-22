供稱逃犯條例目的將反對派移送內地　黎智英指價值觀站在美方

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（22日）踏入第123日，黎智英繼續自辯，並接受盤問。黎智英承認曾在公開演講中，認同修訂逃犯條例的目的，是將反對派移送內地。黎智英否認屬誤導，提到百萬人參與反修例遊行。法官則說，百萬人被誤導也是有可能的。

2019年7月，黎智英先後跟美國前國務卿蓬佩奧及前白宮國家安全顧問博爾頓見面。黎同意，跟蓬佩奧見面時，曾表示美國可以制裁有份鎮壓和打擊這次運動的香港和內地領袖。黎亦同意，跟博爾頓會面時，曾叫他作出行動。不過，黎智英否認行動包括制裁中港官員。控方問，黎赴美之行的目的，是否游說外國制裁中方？黎稱只是游說支持，並鼓勵香港年輕人。

2019年7月10日，黎智英在保衞民主基金會（FDD）活動中，着美國在這場冷戰中，利用道德權威打勝仗，謂這就像對手赤手空拳上戰場，而你卻擁有核武器，可迅速解決對方。黎智英今重申，核武器只是用來比喻道德價值。法官質疑，觀眾單聽發言，如何得知屬比喻？這似乎並不清晰。黎智英強調，在價值觀層面，他站在美國一方，而中共是其敵人；但他對中國沒有憎恨或厭惡。

活動發言期間，被問到逃犯條例修訂是否實際上跟殺人犯來港與否無關，而是特意設計，用以移送北京政府的反對者往內地；黎智英當時同意說法。控方問，黎智英是否誤導觀眾？黎指他同意殺人犯移交只是籍口，又提到有百萬人遊行反對修例。法官指，不能排除百萬人也被誤導，因為他們他讀同你的報紙，相信了黎的講法。黎智英回應說，他的影響力沒這樣大。

控方另就2020年黎智英的文章及發言提問。2020年5月，黎智英在《紐約時報》撰文，提及報復中國的方法，包括撤銷中港官員的子女的學生簽證。黎智英承認，撤銷學生簽證可被視為制裁。翌月，黎智英接受美國一智庫訪問時，黎說美國應該實施制裁，以懲罰中國。控方指，黎智英一直抱持懲罰中國的來法，黎否認。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022