政府擬修例加重個資外洩罰則　指業界有疑慮將研究罰款水平

無論政府或私人企業洩漏個人資料的事故頻生。議員簡慧敏今日(22日)在立法會口頭質詢防範個人資料外洩及金融罪案，政府回覆指過去數年，私隱專員公署接獲的個人資料外洩事故通報，以及主動調查的資料外洩事故，每年總和約為100多宗，2024年的數字呈上升趨勢，達到217宗。當中約10%屬外洩個案，涉及資料處理不當而導致。

針對近年個人資料外洩事故呈上升趨勢，私隱署從多方面作出應對，一方面更新相關指引，並加強宣傳教育工作，同時亦加強執法工作和研究修訂個人資料私隱條例，以遏止有關的情況。

當局指有業界對加重刑罰和罰則深表關注，特別是在目前經濟困難困難的情況下，對中小企業會造成很大的影響和壓力。對此，政府亦能了解業界的憂慮，政府正研究考慮適當調整修例的建議，例如是否可分階段實施修訂的建議，以減少對業界可能造成的影響，以及適當釐定行政罸款的金額，在起阻嚇作用的同時，亦可在一個接受的水準，政府會爭取盡早完成研究和制訂具體的修例建議，並諮詢立法會的意見，以期盡早修訂私隱條例。

為打擊詐騙和其他金融罪行，香港金融管理局在2024年1月發出諮詢文件，建議修訂銀行業條例，容許銀行為防範或者偵測罪行而交換客戶的帳戶訊息。在 2024年10月向立法會財經事務委員會作出簡報后，政府正以擬定相關法例修訂，並會繼續諮詢持份者，確保相關修訂在打擊金融罪行和保障個人資料私隱之間取得合理的平衡。

簡慧敏追問香港是否應參考某些實施共同責任架構的地方，讓金融機構、電訊、媒體等共同負擔欺詐責任，甚至分擔損失。建指《銀行業條例》修訂後，銀行間的資訊交換導致降低了受害人的損失，金融機構是否等同履生共同責任？《銀行業條例》未修訂前，金融機構會有甚麼管控措施。