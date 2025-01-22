數碼轉型助傳統中小企提升競爭力　資助計劃延至旅遊及個人服務界

現今消費者的購物模式轉變，不僅重視商品的質量，亦強調便捷優質的服務，更歡迎網上購物及無現金支付等消費體驗。要在這個競爭激烈的市場中生存和發展，數碼轉型變得尤其關鍵。為促進更多中小企數碼轉型及加強競爭力，政府和數碼港推出「數碼轉型支援先導計劃」（計劃），資助中小企採用現成的數碼科技方案（包括電子支付系統及店面銷售、線上推廣、客戶管理及優惠系統），提升營運效率及服務質素。

愛文生飯店經營大排檔逾60年，深受街坊和遊客歡迎。其負責人胡蕙欣表示，過去的經營模式相對傳統，下單和結帳均依賴人手，偶爾會出現「落錯單」的情況，導致浪費食物和延誤出餐，影響了顧客的用餐體驗。為了滿足時下顧客對便捷服務和消費體驗的要求，飯店透過計劃應用了Dola Technology的電子支付系統及店面銷售方案，包括電子下單、線上結帳和中央管理平台等服務，顯著提升了服務質素和成本效益。

飯店員工對公司進行數碼轉型的反應正面，認為能減省工作量。胡蕙欣笑言︰「以前落錯單，一晚可導致數千元損失，使用系統後大大減低相關錯漏；以往員工太忙，沒有時間兼顧顧客一些用餐以外的需求，例如拍照，現時可更專注提升服務質素。長遠而言，數碼轉型能令工作安排更有效率，有助留住員工。」

Dola Technology業務拓展經理黃聖硏指出，愛文生是首批使用電子落單的大排檔。她指，設計電子菜單時，顧及到大排檔的菜式多樣化且定價不一，因此花了很多心思，並加設「手寫單」及「特別菜」備註欄，方便員工處理顧客的額外要求。

此外，租售中國傳統刺繡禮服的美瀅坊裙褂店亦是透過計劃實踐數碼轉型的中小企。他們希望通過「電子支付系統及店面銷售」方案來提升客戶的支付便利性，同時引入會員管理系統，以鞏固與客戶的關係。裙褂店創辦人黃國良表示：「隨著消費模式的改變，顧客習慣先於網上瀏覽商品，再到店內付款，並重視與商戶的互動體驗。若沒有客戶管理系統，留住熟客將變得極具挑戰性。」再者，透過「客戶管理及優惠系統」，裙褂店能掌握客戶的消費紀錄，並有效提供優惠鼓勵顧客推薦親友到店消費，擴大客戶群。

裙褂店的顧客以往需親自到店選擇刺繡禮服，但現在他們可以輕鬆在線瀏覽商品和預約試穿日期，讓購物流程更順暢。亞軟科技有限公司（Asta Systems Limited）為該裙褂店提供創新的數碼科技方案，其總裁林萬麒強調線上融入線下（OMO）零售管理系統的重要性。他指出，該系統無縫整合了線上和線下的營運，將電子商店管理、社交媒體互動及客戶查詢整合到一個界面，幫助商戶輕鬆管理庫存、處理付款，並快速回應來自不同渠道的客戶查詢，從而提升整體的顧客消費體驗。

裙褂店認為政府資助是中小企實現數碼轉型的推動力。黃國良指出，由於中小企普遍缺乏資金及資訊科技知識，計劃提供了可靠的科技方案供應商名單及服務，並在網站上清晰列出相關費用，讓中小企能夠安心申請計劃，從而有效推動其數碼化進程。

鑑於「數碼轉型支援先導計劃」在餐飲及零售業順利開展，並得到相關中小企的正面反饋，數碼港於去年底公布擴大計劃的涵蓋範圍，將計劃延伸至旅遊及個人服務界。每家獲批中小企最多可獲資助項目總開支的50%或5萬港元，以較低者為準。

此外，數碼港將於2025年2月舉辦「數碼科技方案展示日」，免費供中小企參與。屆時，數碼港代表會闡述計劃詳情，並聯同方案供應商於現場展示方案，協助中小企了解如何透過計劃促進業務升級轉型，並深入認識及配對合適的方案。活動詳情將稍後在數碼港社交媒體專頁公布。

如有查詢，歡迎電郵至dtspp@cyberport.hk或致電熱線2599 7501與「數碼轉型支援先導計劃」秘書處聯繫。