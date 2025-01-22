台政府預算削逾2000億新台幣　史上最多

台灣立法院會周二（21日）三讀通過本年度政府總預算案，將本年度政府總預算原編列3.13多萬億元（新台幣，下同，約7,550億港元），減至2.92多萬億元（約7,050億港元），刪近2,075億元（約500億港元），刪減幅度約6.54%，創下歷史新高。對於預算大幅刪減，賴清德和行政院均表示完全無法接受。

立法院會周一（20日）起審查政府總預算，在國民黨和民眾黨聯手下，於周二下午1時完成三讀，除大幅刪減總預，另凍結2,600多億元（約627億港元）。刪凍總算中較矚目的部分包括，刪減經濟部補貼台電1,000多億元（約240億港元）預算，通案則統刪939億元（約226億港元），包括台造潛艦預算凍結10億元（約7,550億港元）、凍結外交部業務費50%、防務部門業務費凍結30%、凍結中選會選舉業務費50%、刪除數發部10億元（約2,400萬港元）等。

賴總統周二晚在Facebook發文稱，總預算刪減程度是往年6倍以上；凍結部分較近3年平均增加約20倍。總預算遭刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響的程度，不僅難以預料，更是完全沒有往例可循，對政府的影響史無前例。他又指出，隨意凍結、中斷與削減防衞、外交、文化、社福、經濟、治安等預算，都會造成難以預測且深遠的負面影響，更會讓所有公共部門日常業務窒礙難行、公務員薪資福利大打折扣，影響社會基本運作。

行政院發言人李慧芝周二表示，根據行政院主計總處的分析，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見本預算案整體審議皆尚有待釐清之處，行政院認為有窒礙難行之處。監察院當日舉行記者會，秘書長李俊俋表示，總預算審查已明顯違憲，「會直接走憲法訴訟」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，此次預算審查有5大惡中之惡，包括史上刪減數最高與凍結率最高，審查拖延時間最長，委員會中心主被踐踏，沒有討論、沒有協商便直接表決，以及黑箱提案再次現形。國民黨團總召傅崐萁稱，對貪污、腐敗及浮編的預算，在野黨就該守住人民的荷包。他呼籲行政院修正施政方針及錯誤政策。民眾黨團總召黃國昌表示，本年度經審查的政府支出預算與前一年規模大致相同，並沒有賴清德政造謠在野黨要癱瘓社會的情形，該黨要為人民把關血汗錢。