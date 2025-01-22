千億財赤　當局研加大財政整合力度控開支　公僕減薪僅重申機制　

在龐大財赤下，社會有聲音要求問責官員及公務員減薪。

政府早前改口估計本財政年度赤字將少於1,000億港元。有議員今日在立法會口頭質詢如何減赤，當局回應指考慮到當前經濟及財政情況，政府正積極研究加大財政整合力度以控制開支增幅，但對於問責官員及公務員減薪，僅重申機制及程序。

對於研究加大財政整合力度以控制開支增幅，財經事務及庫務局局長許正宇指指當中包括要求政府部門再審視資源分配及工作優次，並通過重新調配資源以應對社會需求。

對於社會上有聲音要求問責官員及公務員減薪，與市民共度時艱，他重申政府一直嚴格控制公務員編制，預料截至今年3月底，公務員編制將減少至19.4萬個職位，而各部門將通過重新優化工作優次、內部調配資源、精簡流程及應用科技來提升效率，而公務員薪酬，行政長官會同行政會議將按照既定機制，考慮6大因素以決定調整幅度。

社福界議員狄志遠關注政府在短、中、長期方面，如何解決財赤。許指政府幾年前已知道要加大財政整合力度，去年預算案亦提出增加收入及減少開支的措施，政府一直以來都滾動式檢視財政情況，推出不同措施應對。

另一議員鄧飛關注政府會否一刀切削減不同政策範疇的開支。許正宇回應稱，政府會綜合考慮整體安排，而在本財政年度，每個政策局及部門已扣減1%的經常開支。在工程項目方面，政府發債所得會用於工程項目，當局已要求相關部門檢視，未來幾年工程開支要符合社會所需及政策局需要。