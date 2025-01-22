揭房署濫用公屋罰則過輕　檢控率最高僅4.2%　申訴署提31項建議

陳積志表示，整合了房委會及房協的其中9宗濫用個案調查，發現濫用單位租戶懲罰過輕。

申訴專員公署今日（22日）公布房屋署打擊濫用公屋資源主動調查報告，並提出31項改善建議。申訴署表示，當局現行對濫用公屋個案的租戶懲罰過輕，最嚴重只有終止租約及5年內不可租屋；而房委會在過去7年，就濫用公屋個案檢控率最高只有4.2%。申訴署建議房委會，應全面檢討提高檢控率策略，要在檢控時效內搜集足夠證據；並應探討可否加重懲罰，透過行政措施實施額外處分。

申訴專員陳積志表示，整合了房委會及房協的其中9宗濫用個案調查，發現濫用單位租戶懲罰過輕，例如有租戶把單位非法轉租牟利、或虛報資產，甚至在單位內收藏私煙，結果只是被收回單位終止租約，以及5年內不可申請公屋，均沒有被檢控。而且有不少濫用公屋個案在被揭發時已過2年時限，超出罪行追究期限無法檢控。

陳積志舉例其中一個案指，有租戶稱已定居海外，卻將在港公屋出租以牟利，被揭發後仍需要耗時5個多月，房署才成功收回單位，而在該5個多月內，租戶仍持續將公屋非法出租，後果只是交回單位且毋須付上刑責。

申訴署就事件提出31項改善建議，包括建議房署及房協研究加重濫用公屋的懲罰，用行政措施實施額外處分，以增強阻礙力；而建議探討加強與內地及澳門部門溝通，建立渠道以更快捷了解租戶是否擁有內地或澳門物業。