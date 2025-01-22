當局指高才完成續簽審批數字極少不宜分析　議員斥藉詞拒披露

早前已有議員指部分透過「高端人才通行證計劃」的新來港人士，未能找到與學歷或專業匹配的工作而持續失業，或只能擔任低層職位，出現「高才低用」的問題。議員周小松在今日(22日)的立法會會議提出口頭質詢，關注「高才通」獲批或拒絕多少宗延長逗留期限申請；要求政府交代申請獲批的個案，但當局指目前完成審批的只有極少數，有關的數據不足以提供有意義的統計分析，周批評政府藉詞拒絕披露有關數字。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，2022年底推出的高才通計劃反應踴躍，直至去年12月底，政府一共收到116,000宗申請，當中接近92,000宗獲批，超過75,000名高才帶同他們的家人來到香港。政府除了協助他們適應香港生活之外，亦跟不同界別合辦招聘會，讓僱主和人才進行直接的職業配對，政府在搶人才的同時也注重留人才。而去年的《施政報告》已定了績效指標就，要求2025至27年間每一年有不少於5萬名人才成功申請延期簽證，但最終人才是否可以獲得續簽或選擇留港發展，取決於他們本身的條件和其他因素。

他指高才通計劃推出剛滿兩年，不少高才陸續在香港開展事業。當局早前進行的跟進調查，超過一半的高才已就業，多數從事管理和專業工作，每月收入中位數約5萬港元，而當中4分1的高才每個月就業的收入高達10萬港元或以上。近兩成來港高才的配偶亦已找到工作。來港高才過半是40歲或以下，當中不少帶同年幼子女定居香港。

高才通的首批簽證在上個月底開始陸續到期，當局指目前完成審批的只有極少數，有關的數據不足以提供有意義的統計分析，當累積至一定數量個續簽申請之後，政府會詳細分析和適時公布相關的統計數字。

周小松對當局的回覆表示失望，指政府藉詞續簽個案不多而拒絕披露有關數字，如何令到公眾認為政府在審批續簽申請的時候會嚴格把關。

孫玉菡解釋，第一個高才通申請的到期日是去年的12月27號，而今日是2025年的1月中，因此數目好少。如果把一個很小的數目向公眾透露有多少宗申請，有多少獲批之類，擔心數字會引發不必要的爭論。他希望大家略為等一等，當數據比較多的時候呢，就有一個比較客觀的數據分析。他續指，高才抵港的高峰期是2023年的第4季，平均每個月4,600個高才到港，2023年的頭半年則每個月有千多人到港。由於數目不是平均數，所以在處理高才續簽的數據時，希望有足數據之後再作分析。

議員吳永嘉指高才通失業，是會續簽失敗的。如果輕易地不讓人才續期，會否跟挽留人才的目標背道而馳。關注政府會否將失業的高才轉介至人才服務辦公室，協助他們和有關機構配對，以填補香港人力短缺的職位。

孫指在職業配對方面，人才辦已做了大量工作，幫助很多高才、優才找到工作。即使人才的學歷背景多優秀，續簽的時候他無法在香港獲得僱用或沒有開辦業務，都不會獲得續簽。