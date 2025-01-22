台馬2條海底電纜斷訊　暫轉微波通訊

繼早前傳出有大陸權宜船（即船公司或船東將其所擁有的船舶登記於其他國籍）疑拖斷位於台灣基隆港外海的海底通訊電纜，周三（22日）聯繫台灣本島和離島馬祖的2條海底電纜也出現切斷故障。目前馬祖對外通訊服務轉靠微波傳送。數位發展部次長闕河鳴對台媒表示，根據情報，沒有在海底電纜斷裂處發現可疑船隻，研判電纜是自然裂化。

據了解，目前台灣與馬祖之間的通訊網絡，僅靠連接東引到淡水的台馬2號電纜，以及連接南竿到桃園觀音的台馬3號電纜。中華電信周三早上在官網公告，該公司台馬第三海纜和台馬第二海纜分別於上周三（15日）和周三凌晨發生障礙，訊務已疏轉至微波電路，中華電信公司技術團隊已派員處理。數位發展部周三表示，海象條件允許下，電纜最快可於下月完成修復。

據了解，台馬兩條海底電纜曾於2023年全斷，引發朝野震驚。台灣通訊傳播委員會因而要求中華電信緊急擴充微波容量，有效紓解馬祖民眾的上網需求。中華電信當時表示，透過微波建設，已將台馬訊務備援率達到103.2%。除了軍政警消、重要民生電路外，民眾重要的寬頻上網或行動上網要求，甚至網上影視服務，都可以納入微波系統備援。