7.21元朗暴動罪成2.27判刑　林卓廷求情指無預先策劃且非主動角色

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，一同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，7人不認罪經審訊後，區院法官陳廣池於上月裁定7人均暴動罪成，辯方今(22日)作求情。代表林卓廷的大律師指，林並無預先策劃是次暴動，而且暴動時間短暫及範圍較小，林亦非主動角色。大律師重申林當時到場只為搜集證據，且有盡力保護市民，事後更曾獲執法部門感謝其盡責舉報。本案將於2月27日判刑。

7名被告包括林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗(30歲至52歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。代表林卓廷的大律師求情指，本案始於白衣人在付費區外非法集結，繼而發生暴動，閘內人士則角色被動，而且暴動時間只有約18分鐘、範圍極小，程度輕微，閘內人士沒有手持武器。而林卓廷到場只為了收集證據向執法部門舉報，到場前亦曾聯絡警長，要求盡快行動驅散黑社會。大律師又指林卓廷沒有施襲之餘，且曾嘗試化解衝突，只是最終調停失敗。但法官質疑林為時任立法會議員，具社會地位，卻沒有呼籲他人離開，屬加重刑責。

控方開案陳詞指，有人在網上呼籲在案發當日保護和光復元朗，當晚有很多黑衣人到達元朗，身穿白色衣服人士亦在元朗聚集，雙方爆發衝突。晚上10時許，林卓廷曾致電元朗警區的警長表示正前往元朗，警長表明正在元朗處理事件，叫林不要前往，因可能會令情況更混亂，但林與助手仍到達元朗港鐵站付費區。晚上近11時，元朗站大堂有約100名黑衣人聚集，部分人手持雨傘及行山杖，同時亦有不少於50名白衣人在付費區外聚集，部分人持藤條及木棍。

控方續指，雙方從罵戰演變成暴力衝突，白衣人向黑衣人擲物，黑衣人則挑釁對方打架，用閃燈照射白衣人。他們又擺放雨傘布陣，向白衣人擲物及用消防喉射水。白衣人衝入收費區，黑衣人衝上樓梯撤退。其後有黑衣人從月台向白衣人投擲金屬垃圾桶蓋，白衣人即衝上月台襲擊黑衣人。控方指，7名被告在事件中與黑衣人一同行事，除林叫黑衣人不要後退及挑釁白衣人外，其餘6人亦有向白衣人擲物、射水及舉中指等。

案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022