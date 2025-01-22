政府薪酬開支平均增6%　議員：需削半　倡鐵路舉債

對於政府發債有否上調空間，議員田北辰指政府發債只是投資未來，主要是基建且與北部都會區有關。他指發債率佔本地GDP 9-13%，跟日本的255%、新加坡的168%、美國的122%、中國的83%和南韓51%相比，形容本港的財政穩定和健康是「帶了10個頭盔」。至於早政府發債認購不足，主要原因是3.5%利息「孤寒到暈」，如息率去到4%認購情況會踴躍得多。

對於政府的經常性開支，由2014至18年的4年，每年增長平均是6.21%，而那幾年香港的GDP平均每年5.5%，過去10年香港平均的薪金指數的每年升幅是3.3%，政府薪酬開支的變動則是6%，因此現時政府最需要去面對的是薪酬開支的升幅，要把平均的6%削一半。他強調一個負責任的公共財政，經常性開支的升幅應該和國民生產總值的升幅有關連的。

他強調政府一定嚴控開支，但不能因財赤不投資，指政府需要考慮盡快發債多2,100億港元，好讓港鐵落成政府公布的鐵路工程，他指北環線還未決定由誰出資興建，由洪水橋和屯門南開出的經大嶼山的第五條跨海鐵路更是迫在眉睫，否則隨着北都和新界西北的發展，將來元朗區居民是沒可能在屯馬線上車的。

他又指有關鐵路加起來是3,000億港元，很難靠一家市值1,700億港元的港鐵去集資，而外國甚至在上海和北京，興建鐵路和營運是政府出錢建土木工程，鐵路公司就出錢建訊號系統和列車之類，大致上的資金大致比例是7比3。本港幾條迫在眉睫的鐵路約3,000億港元，若政府舉債70%就是2,100億港元，剩下的900億港元就由港鐵舉債，如此就可以就可以盡快落實這幾條鐵路。可是政府一直都不想「落水」，結果就只有令到這幾條鐵路一拖再拖。