房協今年4月推「舉報濫用公屋奬」　鼓勵市民提供懷疑個案資料

申訴專員公署今日(22日)發表「當局打擊濫用公屋資源的工作」的主動調查行動報告。香港房屋協會隨即表示，將會仔細研究報告的每項建議，採納可行的方案，並計劃於今年4月推出「舉報濫用公屋獎」，鼓勵市民提供懷疑被濫用公屋的個案資料，以提升公眾認知及協助濫用公屋個案的調查工作。

房協表示，一直接獲不同途徑的濫用公屋舉報，自2023年於機構網頁推出舉報電子表格後，合共接獲的舉報由2023年全年85宗，增加至2024年全年超過400宗。

房協亦正計劃以大約5年時間，將「富戶政策」涵蓋至轄下所有出租屋邨的租戶，並將繼續投放資源，多管齊下打擊濫用公屋，包括使用智慧科技、與相關政府部門溝通及進一步探討與內地及澳門政府部門及機關建立渠道、增加突擊家訪的比例，以及加強前線員工及保安人員的培訓，以提升調查濫用公屋個案的成效。若個案本身涉及刑事罪行，房協亦會視乎需要要求執法部門介入協助。

而房屋署發言人亦表示，已積極研究修改《房屋條例》，將嚴重濫用公屋行為刑事化，目標希望可在今年年中獲立法會通過草案，以加強阻嚇作用。