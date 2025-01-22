語言問題　議員指新來港學生不看防騙宣傳　倡用強迫方法

騙案手法層出不窮，近期本港和內地大學生被電騙的個案趨增，政府日前指執法部門和各大學共同製作了很多宣傳短片，亦有從不同方式發放資訊。香港大學的學生媒體日前在社交媒體貼文，指校方「威脅」學生完成防騙問卷，否則不能使用圖書館等大學設施。有議員認為新來港學生「根本唔睇」現時的宣傳，有需要「用少少強迫的方法」宣傳。

港大學生媒體日前表示，校方昨（21）日向全校學生發電郵，要求學生在2月10日前，在學校電子平台完成執法部門提供的「防詐騙問卷」，以確保可持續同行圖書館等大學設施。該學生媒體在前一日的貼文標題，曾形容相關措施是「威脅」。翻查資料，除了港大，其他大學亦有類似措施。

被問到如何看待該學生媒體認為相關措施「威脅」學生，身兼高才通人才服務協會創會會長的議員尚海龍指執法部門以往宣傳提防騙子但仍有相關個案，反映對某些群體來說宣傳效果好。他認為現時宣傳主要以本地話為主，新來港學生對這些宣傳方式「有免疫力」、「根本唔睇」，認為有需要「用少少強迫的方法」宣傳，讓學生真正接觸到相關議題。他舉例出過往有假學歷中介的問題，為內地生為了撇清關係，反而墮進圈套。

他又提起過去有議員收到偽造的「裸女合照」作威脅，指出只要認真看便會發現是議員見記者時「正正經經望住個鏡頭」的樣貌，看着裸女的目光「好有眼神」，明顯是偽造。被問及會否擔心自己容貌聲音比利用，他指現時訓練人工智能模型容易，用於生活娛樂是無可厚非，但用作非法行為邊有問題，認為需要提升自我方法意識。