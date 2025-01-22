8長者墮「猜猜我是誰」騙案失130萬元　八旬嫗愛子心切兩度被呃

針對近期發生的「猜猜我是誰」電話騙案，執法部門進行情報收集後，鎖定一個犯罪集團，相信該集團牽涉至少8宗騙案，其犯案地點遍及全港，騙案受害人為年齡介乎76至93歲的長者，他們被騙去3萬至85萬港元不等，總金額超過130萬港元。

警員在前日(20日)採取行動，於旺角區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名50歲男子，懷疑他是負責向受害人收取騙款，並相信其牽涉另外4宗同類騙案，當中有2宗案件仍未被舉報。被捕人士現正被扣留調查。

調查人員指，涉案人士牽涉的12宗「猜猜我是誰」騙案，分別發生於去年12月及今年1月，手法均是隨機致電受害人，再假扮他們的子女或親友，訛稱自己捲入刑事案件，因而被執法部門扣留，急需受害人提交保釋金。同時，騙徒亦會指示受害人，切勿與任何人透露事件或報案。

受害人往往因為擔心家人而答應要求，隨即準備「保釋金」；稍後，另一名騙徒便會現身，冒充是受害者子女或親友的朋友，相約受害人到指定地方或直接上門交收款項。受害人事後聯絡其家人，方知自己墮入騙案。

其中一宗案件中，一名81歲婆婆因為愛子心切，被騙徒「一呃再呃」。該名婆婆收到騙徒假扮其兒子來電，聲稱自己與人打架被捕，急需保釋金。婆婆心慌意亂，隨即將騙款交予騙徒，她及後致電兒子查問其情況。雖然兒子強調自己安全及並無被捕，千叮萬囑婆婆切勿輕信騙徒，但婆婆再收到騙徒來電時，又再應對方要求「加碼」支付騙款。當家人陪同婆婆前往報案時，婆婆仍堅信兒子被捕，要求辦理保釋手續。結果，婆婆在事件中痛失約17萬港元積蓄。

2024年第4季，新界南區錄得110宗「猜猜我是誰」電話騙案，損失金額高達620萬港元，相比同年第3季，無論宗數及金額均上升超過1倍。執法部門呼籲，市民面對陌生來電應保持冷靜，不要被騙徒投放的「感情炸彈」嚇倒，匆忙作出錯誤決定；接獲可疑來電後，市民可以親自致電家人求證，確定之前收到的電話內容是否屬實。另外，該部門建議家人之間可以事先商量「暗號」，例如家庭共同回憶、大家都知道的短句等，遇上陌生來電要求金錢時，便可利用「暗號」核實對方身份，避免中計。