寒潮殺到春運需警惕　內地局部降溫最多20℃

中央氣象台網站周三（22日）表示，預計周四至下周一（23日至27日）寒潮和雨雪天氣將自西向東影響內地大部地區，西北、華北、東北等地有寒潮和暴雪中高風險。其中，西北、華北部分地區氣溫降幅14℃以上，內蒙古呼和浩特累計降溫更達20℃。這是今冬以來影響範圍最廣、強度最強的降溫和雨雪過程，春運返鄉的旅客需警惕。

本月中旬，全國大部分地區氣溫偏高，江南、華南及東北等地偏高6℃以上，局部地區打破1月中旬最高氣溫紀錄。周四起，寒潮將率先影響新疆，其後自西向東影響全國，下周二（28日）早上最低氣溫0℃線將南壓至雲南、貴州到福建北部。受寒潮影響，周四至下周一內地將出現大範圍雨雪和大風降溫天氣，甘肅、陝西、山西、河南、湖北、遼寧、吉林、四川南部等局部地區料有暴雪，陝西南部等地局地大暴雪；全國大部分地區氣溫將下降8℃至12℃。周三清晨，四川、貴州、雲南、新疆沿天山等地部分地區大霧，局部地區能見度不足200米。

本次寒潮雨雪過程正值春運高峰期，對春運交通將造成較大影響。內地氣象網站呼籲市民雪天行車注意降低車速、加大行車間距，尤其在冰雪彎道或坡道上提前減速，開啟車窗除霧功能、保持清晰的視線，在能見度低的情況下開啟前後霧燈、避免使用大燈。