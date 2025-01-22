17歲仔打牌贏錢遭鐵棍毆劫1.2萬　倉務員及男學生認罪2.10判刑

一名年青倉務員於2023年在大角咀的派對房間內因打麻雀輸錢感不忿，繼而夥同一名男學生以鐵棍襲擊贏錢的17歲男學生，更搶去他銀包內的1.2萬港元，事件最終令事主左眼失明。該名倉務員與其同夥今日(22日)於高院承認搶劫及有意圖導致他人受嚴重傷害等罪，辯方求情時披露該青年在還押期間嚴重受傷，望法官判刑時予以考慮。法官最終決定先替2人提取背景報告，並押後至2月10日判刑，期間2人須繼續還押。

兩被告依次為19歲貨倉員趙俙迪及17歲學生温知新，2人同被控搶劫罪及有意圖導致他人受嚴重傷害罪。控罪指，2人於2023年4月18日在大角咀福昌工廠大廈搶劫17歲的男事主現金1.2萬港元；另被控在同日同地點，有意圖非法及惡意地對該男事主造成嚴重身體傷害。辯方求情時指，被告趙俙迪在2023年還押期間，身體嚴重受傷，雖然現時康復進度良好，但希望法官念及其受傷情況給予酌情減刑。

案情指，被告趙俙迪與其友人於案發當日凌晨時分，在案發的派對房間內打麻將，17歲事主其後到達後，並加入打麻將。趙最終輸錢，相反事主贏了約500港元。其後，趙離開房間，事主則與另外2人在單位睡著。於清晨6時許，事主突然感左眼劇烈疼痛，看見趙手持鐵通站在他面前並攻擊其頭部，襲擊過程維持約3分鐘。當事主恢復意識，他發現錢包內的1.2萬港元不翼而飛。在場其他人醒來時被告温知新手持7吋長短刀指向其頸部，趙被問到襲擊原因時，亦稱自己受人指使。事件最終報案處理。

趙被捕後於警誡錄影會面下指，當晚自己輸光所有金錢，在離開房間後不滿事主贏錢後表現風騷，決定帶同鐵棍並叫上友人温知新返回案發地點襲擊事主，並從事主錢包內取走金錢。溫則指當日早上與趙一同到涉案地點，見到趙用鐵棍攻擊事主頭部3至4下，他遂取刀威脅其他在房間內的人不准輕舉妄動。事主接同受治療發現他左眼完全視網膜脫離、脈絡膜脫離及脈絡膜上腔出血。辯方庭上確認事主左眼的情况可視為失明。

案件編號：HCCC 158/2024