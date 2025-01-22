港大研究揭80%中風康復者藥物敏感屬誤標　建議重新評估

香港大學李嘉誠醫學院今日(22日)公布一項研究，發現多達八成中風康復者的非類固醇消炎藥藥物敏感標籤皆為誤標，反映錯誤的藥物敏感標籤對中風患者治療有嚴重負面影響，因此亟需重新評估及妥善管理藥物敏感標籤。相關研究結果已在國際醫學期刊《Stroke》發表。

港大醫學院早前的研究顯示，本港約有6%至7%人口的醫療紀錄中有藥物敏感標籤，其中五分之一與非類固醇消炎藥有關。由於患者醫療紀錄標示其對非類固醇消炎藥敏感，他們一般不會獲處方阿士匹靈，以致影響中風及心血管併發症的治療效果。

研究團隊夥同香港大學免疫及過敏科團隊與中風研究組合作進行，經分析2008年至2014年間香港的電子醫療紀錄，並比較本港市民（7,337,778人）與中風患者（1,003人）之間最常見的藥物敏感標籤比率。結果顯示，中風患者中出現非類固醇消炎藥藥物敏感標籤的比率明顯較高，而這些被標示為對非類固醇消炎藥敏感的患者，在中風後較少獲處方阿士匹靈，與沒有藥物敏感標籤的患者相比，他們分別面對7.44倍的死亡風險及6.1倍發生重大心血管疾病的風險。

團隊指，令人驚訝的是，標有非類固醇消炎藥藥物敏感標籤的中風康復者接受藥物過敏測試後，有多達八成的標籤證實為錯誤標示。

參與該項研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基強調，中風患者因無法服用阿士匹靈而帶來的負面影響不容忽視：「我們建議對未經驗證藥物敏感的患者重新進行評估，以確定他們是否可以再次使用非類固醇消炎藥。」