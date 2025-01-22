西沙GO PARK開幕　集戶外戶內運動娛樂體驗　親子假日好去處

周末假期除了北上遊玩，一家大小留在香港亦愈來愈多好去處。由新鴻基地產發展的西沙大型綜合發展的西沙GO PARK今日（22日）開幕。出席開幕典禮的主禮嘉賓除了有官員外，還有多位共創明「Teen」計劃師友，大約1,000名嘉賓、學生和老師。

新地主席郭炳聯表示，新地發展該項目投放了大量的資金和資源興建多項的基建設施，包括擴闊道路、建設排水及排污的系統等，又跟運輸處協調，增設多條的巴士和專線的小巴路線，包括全新的巴士線直駁鄰近的大學站和烏溪站，所以交通上會更加便捷，西沙GO PARK收集了戶外和戶內運動、娛樂、餐飲和休閒體驗，其目標要為全港的市民提供一個優質的運動休閒和旅遊的新地標。

西沙GO PARK佔地約130萬平方呎，是一個糅合大自然，將運動、娛樂、餐飲及生活休閒體驗集於一身的嶄新地標，當中包含100萬呎的多元化戶外運動公園，提供多項熱門及新興運動，另外亦有30萬呎的「公園式運動商業綜合體」，多項親子及寵物共融設施， 為不同年齡層的大眾提供舒適的多元化室內外體驗。