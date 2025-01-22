大灣區航空取消逾百航班致歉　吳秀蘭：農曆新年及4月起航班如常

大灣區航空近日宣布將會取消2月及3月共128班航班，涉及受影響乘客約5,500人。大灣區航空行政總裁吳秀蘭今日(22日)接受東網訪問時表示，事件受多項因素影響所致，對受影響乘客致以深切歉意，又承認公司在聯絡旅客作補償方面做法不理想，將會再主動聯絡乘客作出賠償。至於3月以後的航班會否受影響，吳則稱已即時檢討及改善航班編排上有疏漏的地方，確保日後不會再發生同類型事件，目前農曆新年期間及4月起的航班一切如常，希望日後做好乘客保障，挽回公眾信心。

大灣區航空宣布取消的航班遍及日本、南韓及泰國。吳秀蘭稱有多重原因導致，包括新飛機到付延誤、個別飛機需要定期檢查及公司安排上有疏漏。她解釋指，原先新飛機應在去年到付，但最後需延至今年第3季才有；而2月至3月期間也有兩架飛機需先後進行定期檢查。她又稱，事件發生後公司已即時商討如何避免航班編排上的疏漏，吸取教訓，日後會梳理好航班安排，務求令客人未來不會再遇上同樣狀況。

對於南韓首爾航點將會取消，吳秀蘭表示曼谷及首爾航班近日都因社會事件而令客量有所減少，相信曼谷只屬短期影響，惟首爾航點自2023年起經營定期航班，營運長期未如理想，加上有很多廉航加入此航線，故大灣區航空已聯絡南韓及港府部門將取消此航線，目前最後飛往首爾的航班只剩1月及2月，期望取消首爾航點以後也會繼續發掘不同新航線。

被問及會如何賠償受影響乘客，吳秀蘭稱目前可提供3項選擇，包括讓乘客轉乘其他航空公司的航班、更改機票，以及全數退款，若乘客有需要也會按個別情況再作處理，希望盡量減低對旅客的影響。同時亦多次為乘客收到取消航班通知後無法成功致電公司客服而致歉，「對於受影響乘客收到電郵時，未能立即當面、直接對話探討，情況係未盡理想。」故昨今兩日已加派客服人手，不斷聯絡客人商討賠償方案。

坊間有聲音指米子、德島航線客量未如理想，故被取消部分航班，吳秀蘭則強調並非有商業考慮，又稱該航線自去年起新開張，公司積極與當地政府合作，「好努力去推廣」，也用心經營每一條航線，未來會持續給予乘客不同推廣優惠，現階段先做好保障，將對乘客影響降至最低。