消防去年接逾3.7萬宗火警按年升4.8%　將成立特別職務隊巡查舊樓

去年的火警及成災火警均有略微上升。(黃仲民攝)

消防處今日(22日)公布2024工作回顧，去年的火警及成災火警均有略微上升。防火方面，消防處也進行了逾45萬次巡查，提出近5,000次檢控。另外，消防處預計將在今年年第一季成立樓宇改善特別職務隊以及消防設施一站式驗收統籌辦公室，驗收工作需時亦將大幅縮短。此外，還有對未來的工作作出計劃。

消防處處長楊恩健表示，去年消防處共接獲火警37,828宗，上升幅度約4.8%。而成災的火警則有5,222宗，較去年上升154宗。而消防處去年在召達時間內到場的比例為95.6%，較承諾高3.1%。楊恩健還指，去年本港亦發生過幾宗嚴重火災，分別是佐敦舊式商住樓宇三級火警以及洪水橋洪雅路地盤四級火警。

在防火方面，楊恩健表示，消防處去年進行了460,400次防火巡查，開出17,775張消除火警危險通知書，提出4,967次檢控。而在樓宇巡查上，消防處去年進行主動巡查約8,200次，涉及過千幢舊式商住樓宇。開出8,661張消除火警危險通知書，當中過半與防煙門違規有關。楊恩健還表示，今年第一季將成立消防處樓宇改善特別職務隊，每年將主動巡查1,800幢舊式樓宇。同時，今年3月還將新建消防設施一站式驗收統籌辦公室，將提升驗收的整體效率。常規項目驗收工作將由現時的52個工作天減少至35個工作天；公營房屋驗收工作則將減少至22個工作天。

對於舊式樓宇的改善，楊恩健表示，改善工程共分4個階段，成立法團及聘請工程顧問或註冊消防裝置承辦商、審批消防裝置圖則、開展工程及通過驗收工程。當中，審批消防裝置圖則有1,176幢樓宇獲審批。對於消防安全指示，楊提到，有108整幢樓宇獲遵辦，還有85幢為住用部分獲遵辦。

另外，對於今年的工作計劃，楊恩健稱，消防處未來將打造香港消防服務的優質品牌；加強和同業的聯繫；落實《施政報告》及《策略發展藍圖2024-2026》；還將提升消防工作的智能化及信息化水平，以及提升行業的安全水平。