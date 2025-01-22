三隧分流逾一年　西隧車流升18%　紅隧減9%東隧降7%

香港3條過海隧道實施分時段收費超過一年，運輸及物流局局長陳美寶今日(22日)表示，在2023年12月至去年11月期間，三條隧道的總車流量和實施分時段收費前相若，平均每日約為27.2萬架次；其中西隧的車流量上升約18%，紅隧和東隧則分別減少約9%和7%，數據顯示在實施新收費後，過海交通在三隧之間分布更平均，善用各隧道的容車量。

陳美寶在立法會大會指，在2023年12月至2024年11月期間，三條隧道的總車流量和實施分時段收費前相若，平均每日維持在大概27.2萬架次；其中西隧的車流上升約18%至10.3萬架次，紅隧則下降約9%至9.5萬架次，東隧亦下降7%至7.3萬架次 。數據顯示在新收費實施後 ，全日的過海交通量保持穩定，沒有誘發額外車流 ，同時讓過海交通在三隧之間分布更平均，善用各條隧道的容車量。

陳美寶續指，新收費實施後亦促進在不同時間上的分流，三隧的繁忙時間車流量佔全日車流量比例，由實施前的38%輕微下降1%，繁忙時間的整體過海流量亦較實施前普遍減少1%至4%。她認為，繁忙時間車流量有所減少，而繁忙時間以外的車流上升，反映部分駕駛者的出行習慣已經出現改變，選擇在隧道費較低的時段出行，符合當局預期。

議員陳恒鑌關注政府會否將西隧的繁忙時間延遲，以達到駕駛人士提早出門的效果。陳美寶回覆指，當局曾進行評估，若延遲西隧繁忙時間的開始時段，即等同降低「過渡時段」的收費，預料將誘發額外車流。她又指，運輸署正收集去年全年的過海交通數據，預料今年中完成分析，並根據檢討結果進行隧道費的調整。