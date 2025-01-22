去年367萬海外旅客經港進出內地　按年增近62%

內地在2023年10月起放寬海外旅客經港澳旅行社組團，毋須額外簽證下「團進團出」由港澳進入大灣區內地9市及汕頭市旅遊6天(144小時)，相關措施等或帶動經港進入內地旅遊「一程多站」的人數。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(22日)披露，去年共有367萬人次海外旅客經香港進入或離開內地，較2023年的227萬人次多近62%。其中經香港進入內地的旅客有186萬人次；離開的則有181萬人次。

羅另提到，新通過的《CEPA服務貿易協議》協議二(《CEPA協議二》)將「144小時免辦簽證」政策適用範圍擴大至廣東全省，並提出為內地旅行社在西九龍高鐵站提供出入境便利方案，料措施有助推動香港與內地業界與內地旅遊業界合作開發更方便、更具彈性和多元化的「一程多站」旅遊路線，善用香港完善的跨境基建，帶動海外旅客開展大灣區「一程多站」旅遊。

局方又指，《CEPA協議二》中容許內地旅客以過境方式赴港參與在內地港口停泊的國際郵輪航線，為香港帶來新機遇，吸引郵輪公司開拓更多涵蓋香港和內地港口的航線，吸引郵輪旅客以「一程多站」方式到訪香港及內地。文體旅局會繼續聯同旅發局，與內地的港口營運單位會面，並出席國內舉辦的大型郵輪會議，促進「一程多站」式郵輪旅遊發展。