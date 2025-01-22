沙頭角34歲女遇查檢太空油　再搜屋檢共值121萬元毒品　

為打擊三合會團夥的收入來源，執法部門根據深入調查後，昨日(21日)下午在沙頭角麻雀嶺新屋下進行代號「逸影」的反三合會行動，搗破一個懷疑毒品儲存倉庫。

行動中，警員在一村屋外截查一名形迹可疑的女子，並在其手上的2個紙袋中，檢獲共值約6.4萬港元的160粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈。警員其後搜查該村屋，並在屋內檢獲1,260粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、約359克懷疑依托咪酯粉末、約509克懷疑可卡因、58克懷疑霹靂可卡因及6,000粒懷疑空電子煙彈。

經初步調查，該名姓謝(34歲)本地女子涉嫌「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」被捕，現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總市值約121萬港元。

執法部門重申，依托咪酯對人體可造成極大傷害，政府正計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。