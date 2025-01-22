虛報資料呃百分百擔保貸600萬元　公司東主等5人涉洗黑錢被起訴

一名中介人被揭發涉嫌教唆一名珠寶中小企的經營者及其東主虛報僱員薪酬紀錄，誘使銀行批出兩筆「百分百擔保特惠貸款」共600萬港元。三人連同另外兩名同黨今日(22日)被廉政公署落案起訴串謀詐騙及串謀「洗黑錢」。五人已獲廉署准予保釋，本周五(24日)在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

五名被告為李基榮，時任企業好醫生有限公司董事兼股東；蔡慧珊及其兄長蔡偉恒，分別為翠寶緣東主及經營者；以及李基榮兩名同黨戚耀恒及呂梓文，年齡介乎37歲至56歲，共被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法；一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，即串謀「洗黑錢」，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條；以及五項「洗黑錢」交替罪名。

控罪指李基榮、蔡慧珊、蔡偉恒及戚耀恒涉嫌於2021年3月底至4月中串謀詐騙香港上海滙豐銀行有限公司及香港按證保險有限公司，就翠寶緣的「百分百擔保特惠貸款」申請提交虛假的僱員薪酬資料，向按證保險公司訛稱獲批貸款將用作支付工資或翠寶緣營運資本，促使滙豐銀行及按證保險公司向翠寶緣批出一筆500萬港元的貸款。

李基榮、蔡慧珊及蔡偉恒其後又於2021年4月中至5月底，以相類似的欺詐手法，串謀詐騙滙豐銀行及按證保險公司向翠寶緣批出另一筆100萬港元的貸款。此外，五名被告又涉嫌於2021年4月中，即翠寶緣獲批第一筆500萬港元的貸款後串謀「洗黑錢」。他們涉嫌知道該筆貸款，代表從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。五人另各被控一項「洗黑錢」交替罪名，涉及把翠寶緣獲批的貸款，轉帳至他們的個人銀行帳戶。

廉署調查發現，蔡慧珊雖然報稱為翠寶緣的東主，但該公司其實由其兄長蔡偉恒擁有及經營，而且沒有聘請任何員工。調查又發現，李基榮涉嫌於2021年年初提議蔡氏兄妹以虛假僱員資料及強積金供款紀錄向滙豐銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，藉此獲取更高貸款金額，並協助二人處理有關貸款申請文件。