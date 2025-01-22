接連發生嚴重工業意外　議員斥建造業安全10年無寸進

近日接連發生多宗嚴重工業意外，引起公眾對建造業安全的關注。議員張欣宇今日(22日)在立法會會議提出「加強規管建造工程安全」的議員議案，指根據勞工處的數據，由2021年至2024年，每一年建造業的意外是超過3,000宗，而意外死亡的人數佔整體工業意外約八成左右。以每1,000人致命人數比例來說，數字是消防員的3倍以上。

他表示，無論在政府和從業者的層面，幾乎所有的建築工地，業主、承建商及持份者都不遺餘力地去推廣安全文化，然而即使付出許多努力，過去10年建造業的意外死亡人數一直是持平，2014年是20人，到2023年仍然是20人，2024年更升去至25人，1,000名工人的致命意外率一直穩定維持0.18左右，數據顯示過去10年建造業並沒有變得更加安全。

他續指由總承建商至工地管理人員再到前線工友之間，可能相隔10多層的架構，無論對總承建商的罰則有多重，到實際工地操作層面的影響力有機會是隔山打牛，如果只追究總承建商的責任並不科學。他認為如果發生安全事故，應是全方位追究有關崗位的責任。

具工會背景的議員林振昇指現時條例是否有阻嚇性仍是言之尚早。他不希望職業安全法例是「狐假虎威」，「因為真正嘅大老虎可能就係發展局」。他舉例，以往將安全表現欠佳的工程公司從一般建築承建商名冊中除名，罰則比罰款更大，因此認同應修訂建築物條例釐清責任。他說建築是除了美觀，亦需要考慮建築安全設計，假如少人遵守應考慮立法。他又表示，現時沒規定「安全督導員」應接受的培訓，應規範化。

地產及建造界議員龍漢標提出修正案，指業界為保障工地安全而付出的努力是有目共睹的，現行工程規管制度需要的不是改革，而是所有持份者都需要同心協力作進一步的改善。同時，改變也都不應該為改而改，必須要有清晰的目標，要加強保障建築工人的工作安全，同時避免因發生意外而導致停工和工程延誤。

他認為即使法例無論有多完備、罰則多嚴厲，也不及得上人的思想更新重要，要建立安全文化，所有持份者必須接受地盤安全不止是守護自己的生命，還是守護每一位夥伴的生命，要做到建築工地安全，人人有責，他希望政府能夠帶頭做多一些，提供更多的安全文化訓練，特別是針對意外頻生的痛點，對防範意外的程序作出即時檢討，讓安全文化落地生根。