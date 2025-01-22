八達通蛇年大派逾888萬利是　用戶每日一搶最多可獲88元

蛇年將至，八達通今日(22日)宣布，下周一(1月27日)年廿八起至2月28日期間，派出總值888萬港元利是，以及超過6,000萬港元的商戶優惠，總值超過6,880萬港元，用戶最高可獲88港元利是。活動期間，用戶可透過手機或八達通App，掃描戶外廣告或於App內登入活動網站玩遊戲，以獲得八達通利是及商戶優惠券。

是次派發利是將3個時段進行，包括每日早上7時、上午11時及傍晚6時分，用戶每天限搶一次利是，派完即止；用戶亦須於獲得利是當天及翌日兌換，否則利是將於第三天過期失效。另外，用戶需要將八達通連結至App內的「好賞嘟」獎賞計劃，於全港超過19萬個八達通消費點，單次消費滿100港元可兌換2港元、6港元或8港元利是，滿500港元就可兌換88港元利是。

八達通公司表示，今次派發利是的時段及適用消費點為歷來最多，希望鼓勵市民於農曆年留港消費，及推動香港邁向無現金城市，而參考以往的推廣活動，相信用戶消費額能增加3成至5成，希望藉活動令農曆年間用戶的消費額增加2至3倍。