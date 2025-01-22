認摸繼女胸部及下體　的士司機判囚26個月　官斥行為卑劣可恥

現已退休年近七旬之的士司機，涉於約39年前非禮其妻與前夫所生當時10歲繼女，包括摸她胸部及下體等。直至2022年，事主才將上述事件告知輔導員，始揭發事件。該繼父被捕時則承認曾檢查繼女胸部，因其胸部兩邊大小不同。被告早前於區院承認4項非禮罪，今(22日)被法官王詩麗判處監禁26個月。王官痛斥被告一而再再而三犯案，且愈來愈放肆，其行為卑劣可恥，理應受到譴責。

現年69歲的被告代號C.Y.S.，他原被控於1986年某日，分別3度在旺角某單位，猥褻侵犯約10歲女童X；另於1987年的某日，分別兩度在相同地點猥褻侵犯約11歲X，他承認其中4罪，餘下控罪則於法庭存檔。王官判刑時引述辯方求情指，案發時被告妻子流產，因為在壓力大之下侵犯繼女紓壓，在本案被捕後有將事件和盤托出，多年間亦一直照顧事主母女。但法官指斥被告違反誠信，且愈來愈放肆，其行為對事主而言屬惡夢，令其感到害怕。法官最終就4罪判囚26個月。

案情指，1986年某夏日早上，被告人走進X的房間，並拉高其上衣，用手撫摸X的胸部5分鐘左右。同日晚上，被告再走入X看的房間，再次拉高X的上衣，撫摸她的胸部，當時X的母親正在洗澡。事發後一個月，被告再次撫摸X的胸部一小時左右，之後更脫去X的褲子及內褲，並分開其雙腿，用毛巾抹X的陰部約一小時。1987年某天早上，X在弟弟的嬰兒床下睡覺，被告又用力抓X的胸部。直到2022年，X才將上述事件告知輔導員，始揭發事件。被告在警誡下承認曾檢查及摸X的胸部，因她兩邊胸部大小不一，且承認曾用毛巾抹X陰部一次，因看見X褲子濕了。

案件編號：DCCC 1157/2023