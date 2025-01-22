東鐵疑現黑絲「道姑」　頭等車廂吞雲吐霧　網民思疑「太空漫油」

俗稱「太空油」的依托咪酯新興毒品引起社會關注，港府日前更宣布計劃下月中修例將之列為毒品管制。網上近日則流傳一段影片，顯示有人公然在東鐵頭等車廂內持類似電子煙的物品吞雲吐霧，由於其行為特徵與一般「煙癮」有異，隨即引起熱烈討論，不少網民懷疑其所吸食的是「太空油」，擔心同車乘客會吸入殘餘的成分，亦有人認為只是一般的電子煙。

社交平台Facebook專頁「車Cam L」流傳的影片可見，一名身穿黑色外套、下着黑色絲襪的女子，眼神迷離地倚在東鐵頭等車廂座位，期間似乎「煙癮」發作坐立難安，故手足無措地不停撥弄頭髮，終按捺不住，急不及待地取出電子煙吸食工具，隨即熟練地深吸一啖「吞雲吐霧」，影片自此結束。上傳者指已通知港鐵職員處理。

由於該女子「上電」後，閉眼半躺臥於座位，狀甚享受，令人懷疑她並非吸食電子煙，而是吸食與電子油相似的危險藥物「太空油」。有網民擔心同車乘客會吸入殘餘成分，食「二手太空油」；有人亦認為「食電子煙都唔啱啦」；另外有網民留言懷疑片中女子正身穿空姐制服，但是否屬實則未可知。

根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000港元，提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙。如有乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員作適切跟進。另外，由於依托咪酯(太空油成分之一)對人體可造成極大傷害，港府正計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物(指向他人出售或供應危險藥物)，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。