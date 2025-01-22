春運深圳鐵路日均到發旅客55萬人次　機票價插水

據廣東省交通運輸政務服務和應急指揮中心微信公眾號周二（21日）晚消息，上周二至本周一（14日至20日）春運首周，該省跨區域人員流動量累計超2億人次，同比增長4.96%。其中，鐵路客運量累計逾979萬人次，同比增長7.06%。

據深圳鐵路周三（22日）消息，今年節前春運已過半，深圳鐵路到發旅客逾439萬人次，同比增幅8%，日均到發旅客近55萬人次。春運至今廣東省公路人員流動量累計逾1.9億人次，同比增長4.92%。全省高速公路累計車流量約5,754萬車次，日均車流量822多萬車次，同比增長8.2%。其中粵港澳大灣區高速公路車流總量約4,878萬車次，同比增長9.26%。深中通道累計車流量約66萬車次，日均車流量超9.5萬車次。水路客運量累計近80萬人次，同比減少9.6%。民航客運量累計約194萬人次，同比增長6.76%。瓊州海峽輪渡旅客吞吐量64多萬人次，進出島車輛逾17萬輛次。

近日有遊客表示，近日重新預訂了一家三口春節期間從北京前往珠海的航班，原因是同樣的航班，相比半個月前預訂時，平均每人少花了600多元（人民幣，下同，約650港元）。記者查詢多個旅行平台發現，不少主要航線的機票價格降幅較大。以深圳為例，春節假期期間飛往杭州、上海、南京等熱門城市僅需200多元（約216港元）。有業內人士分析指出，在機票價格波動的背後，與運力提升、供求關係變化、高鐵分流等多種因素密切相關。