調查指近半煙民食加味煙　倡全面禁加味煙及另類煙

政府正計劃進一步控煙。香港吸煙與健康委員會委託港大於去年1月至5月進行控煙調查，並於今日（22日）發表結果。調查訪問5,600人，其中有46%為煙民，當中近半吸食加味煙。而青年與女性吸加味捲煙比率較高，其中15至29歲女性吸捲煙者中，近90%吸加味煙。委員會表示，煙草產品調味劑增加吸煙者成癮度，令吸煙人士更難成功戒煙，建議政府立法禁止加味煙，包括薄荷口味的吸煙產品等，同時盡快禁止管有另類吸煙產品，達致無煙香港。

委員會主席湯修齊表示，煙草商在吸煙產品中加入薄荷及水果等口味的調味劑，令年輕人及女性嘗試及持續吸煙。而加味捲煙更會增加青年吸捲煙者的成癮度，令他們更難戒煙，為本港降低吸煙率帶來障礙。湯續指，香港已實施全面禁止另類吸煙產品超過兩年，而電子煙煙油除添味劑外，亦混入其他添加劑，甚至毒品，例如合成大麻素或依托咪酯（俗稱太空油）等新興毒品在本港流行，禍害青年。委員會希望政府能盡快進一步禁止以任何形式管有另類煙，包括自用，以達致全面禁止另類煙。

香港大學護理學院教授王文炳表示，加味煙令青年和女性墮入糖衣毒藥陷阱，令吸煙者對特定口味或品牌產生偏好，增加他們開始吸煙、成癮及持續吸煙的可能性。而加味煙中使用的某些調味劑如薄荷醇、可可、甜味劑等能促進人體吸收尼古丁及加強尼古丁對大腦的作用，進一步加深吸煙者的煙癮。

港大亦進行了另一項有關水煙的有害物質研究。負責有關研究的港大護理學院助理教授李廷宰引述研究結果指，有提供水煙的酒吧內的空氣，含有高致癌化學物多環芳香烴及甲醛，其中多環芳香烴中致癌性最強，被列為一級致癌物的苯並(a)芘(Benzo[a]pyrene)，被驗出最高含量濃度超出歐盟標準逾12至27倍。李續指，若長期暴露於有害環境中，吸食水煙者患上呼吸系統疾病、肺癌、皮膚癌、心血管疾病等的機會均會增加，而酒吧員工的健康同樣會受危害。