港人北上團年度歲　街市檔主呻慘生意跌5成

港人北上玩樂成風，亦出現「北上團年」現象。旺角的露天街市檔主抱怨生意大受影響，有豬肉檔檔主直言生意少一半。有酒樓負責人指，團年飯訂枱情況較往年好轉，惟人手不足不能強求太多，7、8成已當滿額。為了留住食客，今年不會加價，亦不會限制入座時間。有北上達人指出，北上吃團年飯舟車勞頓、內地酒樓少貴價食材，對大部分人欠吸引力，料受眾普遍是「港漂」或新來港人士。

除了北上吃喝玩樂，亦出現了「北上買餸」熱潮。元朗區議會早前討論非法攜帶受規管食物入境香港的情況，有區議員表示，北上買餸熱潮對經濟影響很大，元朗及北區的零售商舖叫苦連天，尤其是賣菜、賣豬肉和賣雞的，元朗區生意額起碼下跌三成；北區更下挫五成。

即將踏入蛇年，不少「銀髮族」在巴士站大排長龍搭車北上掃年貨、買餸，對本地街市生意造成影響。旺角奶路臣街露天街市人流冷清，豆品檔檔主唐小姐表示，街市小生意需依靠熟客關照，惟通關後港人動輒回內地，其檔口生意差了三分之一。菜檔檔主蔡先生指，今年生意較差，與疫情時相比少了約二至三成。豬肉檔檔主譚先生表示，很多熟客北上吃團年飯，其生意至少差了一半。肉檔檔主李先生亦指生意大受打擊，整個街市不少店舖沒開檔。

同樣位於旺角的倫敦大酒樓，團年飯的訂枱情況則較往年有所好轉。負責人蘇萬誠表示，今年團年飯的訂枱情況較往年好轉，惟人手不足不能強求太多，七、八成已當滿座，預計今年生意較往年輕微上升逾10%。他提到，最近中午有個人遊旅客，加上年輕人旅行次數減少，今年的早午和夜晚生意均比疫情時好。他又指，今年團年飯不會加價，過年期間的點心亦不會加價，亦不會限制客人的入座時間，期望留住客人。

經常回內地拍吃喝玩樂片的YouTuber西DorSi指出，根據往年經驗，北上吃團年飯的人，普遍背景都是與內地有密切聯繫的人，例如「港漂」或新來港人士，他們的家人可能還在內地居住，故選擇回內地吃團年飯。至於北上吃團年飯的港人，西DorSi認為比例較少，原因主要有兩個，第一，香港人重視團年飯，會大魚大肉，但內地消費水平較低，即使大型酒樓亦甚少使用貴價食材。第二，團年飯始終是一家大小、有老有嫩，若要舟車勞頓、過關上深圳吃飯，頗為麻煩。