嘉義6.4級地震釀44傷　受損校舍修復費料逾1億新台幣

台灣嘉義縣大埔鄉周二（21日）凌晨發生黎克特制6.4級強震，在全台共造成44人受傷，嘉義、台南多地傳出災地，其中台南至少362戶房屋受損。據台灣氣象署觀測，至周三（22日）中午，地震已引發74宗餘震。大陸國台辦發言人周二晚上對今次地震災情深表關切，並向受災民眾表示慰問。

台灣氣象署地震測報中心統計，截至周三中午12時，前一日強震後發生的餘震當中，有19宗是4級以上顯著有感地震，餘震分布仍主要在台南楠西及南化。嘉義縣政府指出，地震造成大埔鄉、中埔鄉及番路鄉11處道路中斷，周三上午已全部搶通。地震發生時共有9,286戶停電、527戶停水，目前已恢復正常供水。

針對嘉義縣建築物受損概況，中埔分局大埔分駐所二樓牆壁發生龜裂，無安全疑慮；大埔山莊建物主樑龜裂，住客均已撤離。此外，大埔中學及小學等36間校內出現天花板受損、瓷磚及水泥脫落、牆柱有裂縫、圍牆磚塊龜裂剝落等情況；有關學校已封鎖危險區域，初估災損約700萬元（新台幣，下同，約169萬港元）。

台南市政府初步統計，地震災損涵蓋楠西區、玉井區及東山區，其中有待鑑定建築物毀損通報53戶，受傷29人，道路、橋樑等民生基礎設施受損27處。台南教育局表示，全市目前統計共有256間學校受到不同程度損毀，初估至少需要1.68億元新台幣（約4,000萬港元）修復經費，將積極向教育部爭取專款補助。