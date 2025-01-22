稱無遊客被綁架詐騙至園區　泰領館指禁錮個案受高薪誘騙

至今仍有10名港人被「賣豬仔」，誘騙至緬甸KK園後仍被禁錮。泰國駐港總領事館今日(22日)表示，泰國仍然是安全的旅遊目的地，沒有遊客在街上被綁架至園區，強調被禁錮詐騙園區的個案只是被高薪工作誘騙到泰國，然後被送往邊境的詐騙園區。

總領事館發聲明指出，理解詐騙事件引起香港旅客對到泰國旅遊的安全憂慮，因為販運和詐騙活動利用泰國作中轉站，跨越其與鄰國邊境進行非法活動；亦對有港人被誤導及誘騙到緬甸的詐騙園區深感遺憾。而泰國政府正採取多項措施打擊跨國犯罪及人口販賣，包括處理社交平台假新聞及誤導訊息；在高風險地區部署足夠旅遊警察，提供即時援助予旅客；推出旅遊警察手機程式。

此外，總領事館指，泰國當局在東部和西部邊境的14個省份的邊境實施兩級邊境管制措施，會有軍人及警察駐守，並向前往邊境地區的旅客，詢問其前往該地區的目的，沿途亦會有警告標誌，提醒旅客正進入邊境地區。

總領事亦提到，泰國當局昨日(21日)在中國昆明會見中緬兩國官員，就剷除緬甸詐騙中心達成積極共識，會密切監控高風險區域，並加強與鄰國邊境旅客的資訊共享。泰國政府將透過現有機制跟進涉及外國人被誤導前往鄰國的案件。泰國駐港總領事館亦隨時與香港政府及私人機構等合作，以解決港方擔憂。

另一方面，保安局協助被禁錮港人的專責小組，今日在與泰國警察轄下移民拘留中心主管，商討協助一名早前獲救的港人盡快返港，並指移民拘留中心的主管給予正面回應，表示會全力協助。