兩黑幫尖沙咀樓上吧爆衝突　揮刀掟櫈肆無忌憚　一男捱斬受傷

元朗今日(22日)清晨發生街頭斬人案，一名懷疑有黑社會背景的24歲男子身中多刀，最終返魂乏術，另有一名男子捱斬受傷。黑幫捲起的腥風血雨，令社會上人心惶惶，網上再流傳兩段影片，顯示尖沙咀金巴利中心一間樓上酒吧有兩批人互毆，期間揮刀掟櫈，場面混亂，嚇煞在場人士。據了解，參與打鬥的人士懷疑分屬兩個黑幫，未知何故發生衝突。

消息指，事發於上周日(1月12日)，當時兩幫人在不同枱「各有各飲」，未幾發生爭執，雙方先是吆喝指罵，再逐漸升級成肢體推撞，其他酒客察覺勢色不對，紛紛遠離「避難」。其中一段長達6分鐘的影片中，攝下群煞混戰的駭人情況，當中有人手舉利刀，亦有人擸起櫈及巨型燈箱當武器，大家在狹窄空間「短兵相接」，一時殺聲震天。擾攘一輪後，部分人士從門口退走，打鬥才漸告平息。

另一段影片是拍攝走廊情況，見到多名惡形惡相的大漢從電梯步出，懷疑呼應「吹雞」前來助陣。期間，有相信是打算到酒吧消遣的市民，在門外「撞正」群煞從酒吧蜂擁而出，嚇得瑟縮於電梯口不敢動彈，最後趁一批惡煞走過後，匆匆覓路而逃。畫面亦見到有懷疑參與打鬥的人士，撤出酒店時不慎跌倒，繼而絆到其他同夥，情況狼狽。該批人士逃走後，走廊只餘下一張被掉出的櫈及遍地血漬，而另一批人稍後亦離開酒吧，施然乘電梯落樓。

執法部門收到報案，即時派員趕往上址調查，並在現場發現一名疑為黑幫成員的32歲男子，他的右邊肩膀懷疑中刀，留下約2吋長的傷痕，但他不肯透露受傷原因，經救護員敷治後拒絕送院。執法部門正就案件作出跟進調查。