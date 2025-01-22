沙嶺木廠事故僅判木行罰款　工權會及家屬發公開信促政府上訴

新界沙嶺一間木廠去年3月14日發生貨車卸載木條時奪命事故，男工梁偉健不治。法庭日前(21日)就該宗意外裁定涉事木行違反《職業安全及健康條例》，罰款12萬港元。工業傷亡權益會與梁偉健家屬今日(22日)發表致律政司司長的公開信，對裁決十分失望和憤怒，質疑法庭已同意當日工作程序出了問題，但判罰無法反映嚴重性，又指當日操作剷車的司機沒有承擔應盡的責任，促請律政司司長審視情況，為判罰及不合理個案提出上訴，還家屬一個公道。

公開信指，家屬及工權會對當日操作剷車的司機沒有被檢控感到不忿，因對方有絕對的責任，卻沒有承擔相應後果，牌照也無吊銷，非常離譜。同時法庭審訊時，木行以負資產、初犯及事故以後作出改善為求情理由，該會直斥十分不可接受，強調若公司陷入負資產，可以關門大吉，但不是罔顧安全、不理工人死活的理由，這根本不是求情理由。

工權會又指，更離譜的是僱主沒有為梁偉健購買勞工保險，僅在去年9月3日被法庭判罰款8000元。購買保險一年幾萬元，僱主不買的罰款竟只是8000元。試問，僱主有何動力購買保險？而購買保險作為對僱員的保障這個根本的意義又何在呢？當無購買勞工保險的案件或需要動用僱員補償援助基金，家屬可能需要長達六、七年的時間追討合理賠償，實在是二次傷害。

該會稱，非常理解傷亡事件中家人的感受，也為過去所有違反安全條例的輕判感到失望。又指以前出現過讓違例僱主分90期攤還每期1千港元罰款的荒謬裁決。質疑當局既在2023年修訂了安全條例並獲年通過，為何至今的判罰仍遠低於最高罰款？