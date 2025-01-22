內地去年破540多宗非法捕撈案　 驅1700多艘次外籍漁船

中國海警局去年聯同公安部、農業農村部展開海洋伏季休漁專項執法行動，各級海警機構查處漁業行政案件960多宗，破獲非法捕撈水產品案件540多宗，驅離外籍侵漁漁船1,700多艘次、查扣15艘。

中國海警局周二（21日）在微信公眾號發文稱，上述執法行動包括強化重點海域巡邏管控，嚴打無證作業、使用禁用網具等非法捕撈活動，積極整治涉漁「三無」船舶、大馬力快艇非法作業等突出問題，持續強化外籍侵漁漁船、中國涉外漁船等重點船舶管控，切實維護海上漁業生產作業秩序，保障中方漁船船民合法權益。

發文又列舉10宗典型案例，當中包括，浙江台州海警局與地方公安機關調查一個非法捕撈團夥，自去年伏季休漁以來，組織三無船舶多次赴浙東南海域非法捕撈龍頭魚等魚獲物1.14萬公斤。去年6月28日，聯合專案組查獲涉案船舶3艘，抓獲涉案44人。另福建平潭海警局對海上發現的可疑作業目標展開線索經營、比對分析，摸清了一個規模性從事非法捕撈活動的犯罪團夥。去年7月6日，聯合專案組一舉查獲8艘中大型非法捕撈船舶，抓獲34名涉案人，現場查扣魚獲物6,100公斤。