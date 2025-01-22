新春假期料867萬人次出入境香港　不延長口岸通關時間

新春假期將至，政府跨部門工作小組今日(22日)開會討論節慶期間的安排，據入境事務處估計，今年內地春節假期（即1月28日至2月4日）中，約有867萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。當中預計約有734萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。期內，有2,000個旅行團入境香港，比去年內地國慶黃金周有明顯增長。

當局預計，陸路出境高峰期為1月31日(星期五，年初三)，出境人次約56.7萬；而入境高峰期為2月2日(星期日，年初五)，入境人次約64萬；又預計，在8日的內地春節黃金周期間，約有143萬人次內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年內地十一及春節長假期分別增加約3％至14％。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。

政府又指，經考慮今年農曆新年假期期間大型活動的舉行時間及相關安排，以及去年農曆新年延長個別口岸通關時間的經驗，並與內地相關部門溝通協調，今年農曆新年假期期間，將維持現行通關時間。落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次會增加，以及增發跨境直通巴士配額以加強服務；在有需要時於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸啟動公共交通專用通道，保障公共交通服務暢順。

本地交通方面，港鐵將在後日(24日)至下月4日期間，加強多條鐵路線的列車服務，在年廿九(28日)所有本地鐵路線會通宵服務（東鐵線來往上水站至羅湖站或落馬洲站車程、機場快綫及迪士尼綫除外）。而在大年初一(29日)至年初三(31日)凌晨期間，港鐵上水站設有特別加強巴士服務(九巴第N73號線)，在東鐵線前往羅湖站的服務結束後，接載乘客轉乘皇巴，經24小時通關的落馬洲／皇崗口岸前往內地。