偵破3宗旅客管有和販運太空油等毒品　兩女子明日提堂

香港海關昨日(21日)在羅湖管制站、西九龍高鐵站及落馬洲管制站偵破3宗涉及出境旅客管有和販運屬《藥劑業及毒藥規例》下第一部毒藥的依托咪酯(「太空油」的主要成分)及懷疑毒品案件，檢獲4粒懷疑太空油煙彈、一支懷疑含有太空油的電子煙、1.4克懷疑氯胺酮及12.63克懷疑可卡因。

首宗案件涉及一名40歲本地男子，他昨日經羅湖管制站前往內地。關員為其清關時，在他的公事包內搜出2粒懷疑太空油煙彈及在其穿着的內褲裏搜出1.4克懷疑氯胺酮，遂把他拘捕。第2宗案件於西九高鐵站，昨日一名23歲內地女子前往內地，關員清關時，檢獲一支懷疑含有太空油的電子煙，該名女子隨即被捕。

而第3宗案件發生於昨日在落馬洲管制站，被捕人為一名31歲出境的本地女子。海關進行清關時，在其手袋和內衣檢獲2粒懷疑太空油煙彈及12.63克懷疑可卡因。

第1宗案件的被捕男子暫獲保釋候查，案件仍在調查中。第2宗案件中的被捕女子被控以一項管有第一部毒藥，案件明日(23日)在九龍城裁判法院提堂。而第3宗案件的被捕女子則被控一項管有第一部毒藥及一項販運危險藥物的罪名，案件明日在粉嶺裁判法院提堂。