演習揭釣魚電郵自稱人事部　「上釣」率最高

港人收到自稱內地公安、政府部門的釣魚電郵時，或者會很醒目，未必會受騙。不過打工仔收到「人事部」電郵，卻容易信以為真，隨時上釣！執法部門早前聯同216間企業進行釣魚電郵演習，發現最多人點擊「人事部門問題調查」的連結，幾乎每10個參與者，便有1個中招，提醒市民勿掉以輕心。

釣魚騙案的騙徒會冒充別人發送電郵，要求事主點擊內嵌連結，透過不同方法式以獲取敏感個人資料等。執法部門在去年8月至12月，舉行釣魚電郵演習，共有逾3.7萬名來自216間不同類型企業員工參與。

他們會於一個月內收到4封分別是「人事部門問卷調查」、「銀行帳戶安全警示」、「IT部門系統測試請求」及「視像會議邀請」的模擬釣魚電郵。若員工點擊電郵內的連結進入預設網站，便會視為「上釣」。

結果顯示，點擊率最高的是「人事部門問卷調查」郵件，達到9.5%，其次是「銀行帳戶安全警示」及「IT部門系統測試請求」電郵。部門相信，最多人點擊人事部電郵，是由於郵件註明由參加者的公司發出，且聲稱需強制問答調查，令員工不虞有詐；而白領們時常收到銀行及IT部門所發出的電郵，亦使其降低對有關郵件的戒心。

執法部門又提到，電郵騙案數字在最近5年持續下跌，由2019年816宗跌至前年208宗，而去年首11個月則有187宗，損失金額約為1.6億港元，按年減少約35%，絕大部分仍以針對企業為主。部門認為，近年企業與市民整體網絡安全及防騙意識有所提升，令電郵騙案數字下降，但指大眾仍不能掉以輕心。