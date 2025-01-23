環境局稱廢物棄置量不斷增加趨勢扭轉　社會已建立回收文化

社會已逐步建立環保及分類回收的氣氛及文化。

環境及生態局長謝展寰接受電台訪問表示，本港固體廢物回收率曾有長時間不斷下降，2020年回收物總量低至153.8萬噸，但2023年的回收量已增加至196.8萬噸，較2020年上升28%；本港的廢物量亦在2021年達到頂峰，由2021年每日人均棄置量達1.53公斤，下跌6%至2023年的1.44公斤，其中2023年的家居廚餘量更按年減少超過12%。現時本港廢物量仍然較高，但已扭轉20多年來廢物棄置量不斷增加的趨勢，認為社會已逐步建立環保及分類回收的氣氛及文化，應把握時機。

對於當局去年宣布暫緩實施垃圾收費，謝指出，公共回收物收集點由2023年底180個，至去年約500個，增加約六成，而去年廚餘回收量亦按年上升近七成，當中家居廚餘回收量更上升逾8倍。謝稱，推行垃圾收費需要整個社會共識及支持，當局會繼續評核社會的意見，年中向立法會匯報。

謝續稱，今年會繼續加強推動源頭減廢，回收點會增加至800個，廚餘收集點亦會增加至1500個，因應公共屋邨對廚餘回收桶的需求，期望在明年達至「一座一桶」目標。另外，會增加宣傳力度，同時研究「綠綠賞」電子積分計劃，可換取超級市場購物券或港鐵積分。

首階段管制即棄塑膠的「走塑」新法例半年適應期過後，絕大部分商戶已符合規例，不少市民也大幅改變習慣，在購買連鎖餐廳外賣時，都不需要外賣餐具。謝表示，今年上半年會就「生產者責任計劃」的法律框架條例草案提交立法會，首階段希望推行塑膠飲料容器的生產者責任制，自「入樽機先導計劃」在2021年推出後，至今已回收1.5億個膠樽，希望生產者責任制可以進一步鼓勵市民回收膠樽，下一步亦計劃推行電動車電池以及汽車輪胎等的責任制。

至於本港首座轉廢為能設施I·PARK1，謝預料年底投入運作，去年12月亦已就第2座轉廢為能設施I·PARK2進行招標，目標在2035年前，停止以堆填區處理垃圾。如果市民改變習慣，減少廢物量、增加回收量，本港不需要興建第3座轉廢為能設施，節省社會成本。